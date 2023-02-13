Ruben Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Castro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Castro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruben Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Castro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Castro 27 Haziran 1981 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Castro Martín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Castro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Ruben Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Castro'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Castroboyu ve yaşı kaç

Ruben Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruben Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Las Palmas B

1 Temmuz 2001 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2004 yılında Dep. La Coruña

1 Ağu 2004 yılında Albacete

30 Haziran 2005 yılında Dep. La Coruña

1 Ağu 2006 yılında Racing

1 Kasım 2006 yılında Dep. La Coruña

1 Aralık 2006 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2007 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2008 yılında SD Huesca

30 Haziran 2009 yılında Dep. La Coruña

1 Ağu 2009 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2010 yılında Dep. La Coruña

2 Ağu 2010 yılında Betis

11 Temmuz 2017 yılında GZ Hengfeng

31 Aralık 2017 yılında Betis

13 Temmuz 2018 yılında Las Palmas

12 Eylül 2020 yılında FC Cartagena

6 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

Ruben Castro kimdir

Ruben Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Castro şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Ruben Castro nereli

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