Ruben Danaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Danaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Danaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Danaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Danaj 15 Kasım 1994 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Danaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ruben Danaj'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Danaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Danaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Danaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Danaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Besëlidhja

6 Şubat 2015 yılında KS Kastrioti

26 Eylül 2015 yılında FC Shënkolli

22 Eylül 2016 yılında KF Naftëtari

3 Şubat 2017 yılında FC Shënkolli

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2021 yılında Besëlidhja

Ruben Danaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Danaj şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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