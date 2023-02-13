Ruben Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Duarte 18 Ekim 1995 tarihinde Almería şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Duarte Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Duarte Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Ruben Duarte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ruben Duarte'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rubenduarte27/

Ruben Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ruben Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2012 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol

1 Temmuz 2017 yılında Alavés

Ruben Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Duarte şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruben Duarte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Los Molinos CF (-2008), Polideportivo Ejido (2008-2009)

İspanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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