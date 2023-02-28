Ruben Farfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Farfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Farfan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Farfan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Farfan 25 Eylül 1991 tarihinde Nogales şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Ignacio Farfán Arancibia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Farfan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Ruben Farfan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ruben Farfan'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Farfan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Farfan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Farfan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Farfan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2014 yılında Antofagasta

30 Haziran 2015 yılında U. de Chile

1 Ocak 2016 yılında Palestino

30 Haziran 2016 yılında U. de Chile

4 Ağustos 2016 yılında Wanderers

30 Haziran 2017 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2017 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2019 yılında Coquimbo Unido

22 Şubat 2021 yılında Unión Española

31 Aralık 2021 yılında Coquimbo Unido

Ruben Farfan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Farfan şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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