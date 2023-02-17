Ruben Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Fernandez 1 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsviçre,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ruben Dario Fernandez Alonso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Fernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Fernandez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ruben Fernandez'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Servette U21

1 Temmuz 2015 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2017 yılında Etoile Carouge

Ruben Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Fernandez şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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