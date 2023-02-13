Ruben Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ruben Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Garcia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Garcia 14 Temmuz 1993 tarihinde Xàtiva şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén García Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Ruben Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ruben Garcia'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RubenGarcia14_

http://www.instagram.com/rubengarcia/

Ruben Garciaboyu ve yaşı kaç

Ruben Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruben Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Levante UD Alty

1 Temmuz 2010 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2011 yılında Levante B

1 Temmuz 2012 yılında Levante

28 Temmuz 2017 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2018 yılında Levante

20 Ağu 2018 yılında Osasuna

30 Haziran 2019 yılında Levante

1 Temmuz 2019 yılında Osasuna

Ruben Garcia kimdir

Ruben Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Garcia şuan Osasuna takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ruben Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Garcia nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?