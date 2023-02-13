Ruben Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Garcia 14 Temmuz 1993 tarihinde Xàtiva şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén García Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Ruben Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ruben Garcia'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RubenGarcia14_

http://www.instagram.com/rubengarcia/

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Ruben Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruben Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Levante UD Alty

1 Temmuz 2010 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2011 yılında Levante B

1 Temmuz 2012 yılında Levante

28 Temmuz 2017 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2018 yılında Levante

20 Ağu 2018 yılında Osasuna

30 Haziran 2019 yılında Levante

1 Temmuz 2019 yılında Osasuna

Ruben Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Garcia şuan Osasuna takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ruben Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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