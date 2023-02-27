Ruben Goncalves Matheus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Goncalves Matheus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Goncalves Matheus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Goncalves Matheus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Goncalves Matheus 3 Şubat 2003 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Gonçalves Matheus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Goncalves Matheus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ruben Goncalves Matheus'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Goncalves Matheus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Goncalves Matheus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Goncalves Matheus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Goncalves Matheus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2020 yılında Eint. Trier U19

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

Ruben Goncalves Matheus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Goncalves Matheus şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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