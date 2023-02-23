Ruben Hoogenhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Hoogenhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Hoogenhout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Hoogenhout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Hoogenhout 14 Nisan 1999 tarihinde Abcoude şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Hoogenhout Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlanta Sportsmanagement yapmaktadır. Ruben Hoogenhout, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Hoogenhout'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Hoogenhout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Hoogenhout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Hoogenhout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Hoogenhout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2018 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2020 yılında M. Legnica II

8 Aralık 2020 yılında Miedz Legnica

6 Temmuz 2022 yılında Resovia

30 Haziran 2023 yılında Miedz Legnica

Ruben Hoogenhout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Hoogenhout şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruben Hoogenhout Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Abcoude, AFC Ajax (2008-2016), FC Utrecht (2016-2018)

Hollanda U16 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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