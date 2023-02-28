Ruben Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Lezcano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Lezcano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Lezcano 9 Şubat 2004 tarihinde Repatriación Caaguazu şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Lezcano Portillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Lezcano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Lezcano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Lezcano'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Lezcano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Lezcano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Lezcano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Lezcano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Libertad

Ruben Lezcano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Lezcano şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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