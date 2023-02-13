Ruben Pardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Pardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Pardo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Pardo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruben Pardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Pardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Pardo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Pardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Pardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Pardo 22 Ekim 1992 tarihinde Logroño şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Pardo Gutiérrez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Pardo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Ruben Pardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ruben Pardo'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Pardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RubenPardo

http://www.instagram.com/rubenpardoo8/

Ruben Pardoboyu ve yaşı kaç

Ruben Pardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Pardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruben Pardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Pardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Sociedad B

1 Ocak 2012 yılında Sociedad

24 Ocak 2017 yılında Betis

30 Haziran 2017 yılında Sociedad

31 Ocak 2020 yılında G. Bordeaux

28 Eylül 2020 yılında CD Leganés

30 Haziran 2021 yılında G. Bordeaux

28 Ağu 2021 yılında CD Leganés

Ruben Pardo kimdir

Ruben Pardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Pardo şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Ruben Pardo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Pardo nereli

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