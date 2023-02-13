Ruben Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Pena 18 Temmuz 1991 tarihinde Ávila şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Peña Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Pena Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Pena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Pena'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ruben Pena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RPenha9

http://www.instagram.com/rpenha9/

Ruben Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ruben Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Ávila

1 Temmuz 2012 yılında R. Valladolid B

13 Ağu 2013 yılında CD Guijuelo

10 Temmuz 2014 yılında CD Leganés

1 Temmuz 2016 yılında Eibar

4 Temmuz 2019 yılında Villarreal

1 Temmuz 2022 yılında Osasuna

Ruben Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Pena şuan Osasuna takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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