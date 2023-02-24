Ruben Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Pinto 24 Nisan 1992 tarihinde Arroja şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Rafael Melo Silva Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Pinto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&M International yapmaktadır. Ruben Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 29 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ruben Pinto'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ruben Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2009 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2011 yılında Benfica B

6 Ocak 2015 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2015 yılında Benfica B

1 Temmuz 2015 yılında Belenenses

30 Ağustos 2016 yılında CSKA-Sofia

30 Haziran 2017 yılında Belenenses

1 Temmuz 2017 yılında CSKA-Sofia

29 Eylül 2020 yılında Fehérvár

Ruben Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Pinto şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruben Pinto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Odivelas (2001-2004), Benfica (ab 2004)

Portekiz U21 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 6 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Aralık 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 8 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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