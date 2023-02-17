Ruben Pousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Pousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Pousa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Pousa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruben Pousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Pousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Pousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Pousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Pousa 4 Aralık 2001 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur.  İsviçre,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Pousa Fernandez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Pousa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Pousa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ruben Pousa'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Pousaboyu ve yaşı kaç

Ruben Pousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Pousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruben Pousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Pousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2018 yılında Rappi Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Rapperswil-Jona

Ruben Pousa kimdir

Ruben Pousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Pousa şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Ruben Pousa nereli

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