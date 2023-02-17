Ruben Providence kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Providence Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Providence adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Providence Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Providence 7 Temmuz 2001 tarihinde Lagny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Haiti uyrukludur.Gerçek adı da Ruben Fritzner Providence şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Providence Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FK Sport Management SRL yapmaktadır. Ruben Providence, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Providence'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Providence Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.providence7/

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Ruben Providence Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Providence isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruben Providence Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Providence futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında US Torcy Alt.

1 Temmuz 2014 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2017 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U19

29 Temmuz 2019 yılında Roma A19

1 Temmuz 2021 yılında Roma

20 Ağu 2021 yılında Club Brugge

31 Ocak 2022 yılında Roma

4 Şubat 2022 yılında Estoril A23

30 Haziran 2022 yılında Roma

29 Ağu 2022 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2023 yılında Roma

Ruben Providence Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Providence şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AJ Thorigny (2008-2009), Thorigny FC (2009-2010), Paris Saint-Germain (2010-2013), US Torcy (2013-2014), Paris Saint-Germain (2014-2019)

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