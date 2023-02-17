Ruben Providence kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Providence Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Providence kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Providence ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ruben Providence kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Providence Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Providence adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Providence Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Providence 7 Temmuz 2001 tarihinde Lagny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Haiti uyrukludur.Gerçek adı da Ruben Fritzner Providence şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Providence Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FK Sport Management SRL yapmaktadır. Ruben Providence, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Providence'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Providence Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.providence7/

Ruben Providenceboyu ve yaşı kaç

Ruben Providence Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Providence isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruben Providence Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Providence futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında US Torcy Alt.

1 Temmuz 2014 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2017 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U19

29 Temmuz 2019 yılında Roma A19

1 Temmuz 2021 yılında Roma

20 Ağu 2021 yılında Club Brugge

31 Ocak 2022 yılında Roma

4 Şubat 2022 yılında Estoril A23

30 Haziran 2022 yılında Roma

29 Ağu 2022 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2023 yılında Roma

Ruben Providence kimdir

Ruben Providence Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Providence şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AJ Thorigny (2008-2009), Thorigny FC (2009-2010), Paris Saint-Germain (2010-2013), US Torcy (2013-2014), Paris Saint-Germain (2014-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Providence nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Alexander Ranacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ranacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexander Ranacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ranacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arnaud Morard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Morard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arnaud Morard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Morard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zan Rogelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Rogelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zan Rogelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Rogelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liburn Azemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liburn Azemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liburn Azemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liburn Azemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları