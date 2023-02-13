Ruben Pulido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Pulido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Pulido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Pulido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Pulido 2 Eylül 2000 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Pulido Peñas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Pulido Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Ruben Pulido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Pulido'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ruben Pulido Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Pulido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Pulido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Pulido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Alcobendas

1 Ağu 2018 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında R. Majadahonda

1 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

17 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2020 yılında CF Fuenlabrada

29 Ağu 2022 yılında SD Huesca

Ruben Pulido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Pulido şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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