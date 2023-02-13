Ruben Rochina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Rochina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Rochina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Rochina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruben Rochina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Rochina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Rochina

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Rochina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Rochina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Rochina 23 Mart 1991 tarihinde Sagunt şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Rochina Naixes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Rochina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Ruben Rochina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 21 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ruben Rochina'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Rochina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rubenrochina23

Ruben Rochinaboyu ve yaşı kaç

Ruben Rochina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Rochina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruben Rochina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Rochina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Barça U16

1 Temmuz 2007 yılında Barça U18

1 Temmuz 2008 yılında Barça U19

1 Temmuz 2009 yılında Barça Atlètic

1 Ocak 2011 yılında Blackburn

31 Ocak 2013 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2013 yılında Blackburn

20 Ocak 2014 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2014 yılında Blackburn

3 Ağu 2014 yılında Granada

20 Temmuz 2016 yılında Rubin Kazan

31 Ocak 2018 yılında Levante

30 Haziran 2018 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2018 yılında Levante

21 Ağu 2021 yılında Granada

Ruben Rochina kimdir

Ruben Rochina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Rochina şuan Granada takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valencia C.F. (2003-2004)

Ruben Rochina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Rochina nereli

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