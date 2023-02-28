Ruben Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Sanchez 25 Kasım 1994 tarihinde Sonseca (Toledo) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Sánchez Pérez-Cejuela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Sanchez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Sanchez'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Toledo B

1 Temmuz 2015 yılında CD Toledo

18 Temmuz 2016 yılında Sporting B

7 Temmuz 2017 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2020 yılında R. Majadahonda

18 Temmuz 2022 yılında Surkhon

Ruben Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Sanchez şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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