Ruben Sobrino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Sobrino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Sobrino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Sobrino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Sobrino 1 Haziran 1992 tarihinde Daimiel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Sobrino Pozuelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Sobrino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Ruben Sobrino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ruben Sobrino'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Sobrino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rubensobrino19/

Ruben Sobrino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Sobrino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ruben Sobrino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Sobrino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2013 yılında RM Kastilya

7 Ağu 2014 yılında Ponferradina

28 Ağu 2015 yılında Man. City

29 Ağu 2015 yılında Girona FC

30 Haziran 2016 yılında Man. City

14 Temmuz 2016 yılında Alavés

30 Haziran 2017 yılında Man. City

6 Temmuz 2017 yılında Alavés

31 Ocak 2019 yılında Valencia

31 Ocak 2021 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2021 yılında Valencia

30 Ağu 2021 yılında Cádiz CF

Ruben Sobrino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Sobrino şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Daimiel ED (1998-2008)

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