Ruben Tigran Yesayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Tigran Yesayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Tigran Yesayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Tigran Yesayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Tigran Yesayan 14 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռուբեն Տիգրան Եսայան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Tigran Yesayan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Tigran Yesayan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Tigran Yesayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Tigran Yesayan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Tigran Yesayan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Tigran Yesayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Urartu II

1 Temmuz 2022 yılında FC Urartu

2 Temmuz 2022 yılında FC Noah

30 Haziran 2023 yılında FC Urartu

Ruben Tigran Yesayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Tigran Yesayan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ruben Tigran Yesayan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U18 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 27 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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