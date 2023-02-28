Ruben Tigran Yesayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Tigran Yesayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Tigran Yesayan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Tigran Yesayan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ruben Tigran Yesayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Tigran Yesayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Tigran Yesayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Tigran Yesayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Tigran Yesayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Tigran Yesayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Tigran Yesayan 14 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռուբեն Տիգրան Եսայան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Tigran Yesayan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Tigran Yesayan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Tigran Yesayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Tigran Yesayan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruben Tigran Yesayan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Tigran Yesayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Urartu II

1 Temmuz 2022 yılında FC Urartu

2 Temmuz 2022 yılında FC Noah

30 Haziran 2023 yılında FC Urartu

Ruben Tigran Yesayan kimdir

Ruben Tigran Yesayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Tigran Yesayan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ruben Tigran Yesayan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan U18 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 27 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Tigran Yesayan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Marcelo Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brem Soumaoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brem Soumaoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brem Soumaoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brem Soumaoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Mazur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Mazur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Mazur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Mazur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paris Gee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paris Gee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paris Gee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paris Gee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi