Ruben Vanraefelghem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Vanraefelghem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Vanraefelghem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Vanraefelghem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Vanraefelghem 7 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Vanraefelghem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Vanraefelghem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Ruben Vanraefelghem'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Vanraefelghem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Vanraefelghem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ruben Vanraefelghem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Vanraefelghem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Knokke

Ruben Vanraefelghem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Vanraefelghem şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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