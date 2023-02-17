Ruben Verheyen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Verheyen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Verheyen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Verheyen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Verheyen 23 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Verheyen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Verheyen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ruben Verheyen'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ruben Verheyen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Verheyen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ruben Verheyen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Verheyen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2017 yılında KVV Vosselaar

1 Temmuz 2020 yılında Hoogstraten VV

Ruben Verheyen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Verheyen şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KFC Dessel Sport (-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.