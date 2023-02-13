Ruben Vezo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Vezo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Vezo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Vezo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Vezo 25 Nisan 1994 tarihinde Setúbal şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rúben Miguel Nunes Vezo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Vezo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Ruben Vezo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ruben Vezo'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Vezo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vezoruben

http://www.instagram.com/rubenvezo3/

Ruben Vezo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Vezo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ruben Vezo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Vezo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Setúbal FC U15

1 Temmuz 2009 yılında Setúbal FC U17

1 Temmuz 2011 yılında Setúbal U19

1 Temmuz 2013 yılında Vitória Setúbal

1 Ocak 2014 yılında Valencia

31 Ağu 2016 yılında Granada

30 Haziran 2017 yılında Valencia

29 Ocak 2019 yılında Levante

30 Haziran 2019 yılında Valencia

1 Temmuz 2019 yılında Levante

Ruben Vezo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Vezo şuan Levante takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruben Vezo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pelezinhos (2003-2005), Vitória FC (2005-2013);

Portekiz U21 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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