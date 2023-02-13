Ruben Yanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Yanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Yanez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Yanez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruben Yanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Yanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Yanez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Yanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Yanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Yanez 12 Ekim 1993 tarihinde Blanes şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Orlando Rubén Yáñez Alabart şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Yanez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Ruben Yanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Yanez'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ruben Yanez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ryanez93

http://www.instagram.com/ryanezalabart/

http://www.facebook.com/rubenyanez93/?ref=br_rs

Ruben Yanezboyu ve yaşı kaç

Ruben Yanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Yanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruben Yanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Yanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2013 yılında RM Kastilya

1 Eylül 2015 yılında Real

17 Ağu 2017 yılında Getafe

18 Ağu 2017 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2018 yılında Getafe

22 Ağu 2019 yılında SD Huesca

21 Temmuz 2020 yılında Getafe

15 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

Ruben Yanez kimdir

Ruben Yanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Yanez şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Lloret (2006–2009)

Ruben Yanez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Yanez nereli

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