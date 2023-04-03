Rubens Francis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rubens Francis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rubens Francis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rubens Francis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rubens Francis 1 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rubens Francis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rubens Francis'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rubens Francis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rubens Francis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor
Rubens Francis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rubens Francis şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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