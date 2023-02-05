Rubens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rubens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rubens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rubens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rubens 21 Haziran 2001 tarihinde Tumiritinga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubens Antonio Dias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rubens Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rubens, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rubens'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rubens Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rubensdias01/

Rubens Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rubens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rubens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rubens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Atlético-MG

Rubens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rubens şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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