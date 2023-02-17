Rubens Sambueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rubens Sambueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rubens Sambueza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rubens Sambueza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rubens Sambueza 1 Ocak 1984 tarihinde Neuquén şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rubens Omar Óscar Sambueza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rubens Sambueza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rubens Sambueza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rubens Sambueza'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rubens Sambueza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rubenssambueza

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http://www.instagram.com/sambueza_1984/

Rubens Sambueza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rubens Sambueza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rubens Sambueza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rubens Sambueza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2003 yılında River Plate

1 Temmuz 2007 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2008 yılında River Plate

1 Ağu 2008 yılında Flamengo

31 Aralık 2008 yılında River Plate

1 Temmuz 2009 yılında UAG Tecos

30 Haziran 2010 yılında River Plate

1 Temmuz 2010 yılında Tecos

1 Temmuz 2012 yılında América

1 Ocak 2017 yılında Toluca

1 Ocak 2019 yılında León

31 Temmuz 2019 yılında Pachuca

30 Haziran 2020 yılında León

14 Temmuz 2020 yılında Toluca

30 Haziran 2021 yılında León

1 Temmuz 2021 yılında Toluca

1 Ocak 2022 yılında San Luis

6 Ocak 2023 yılında CD Maipú

Rubens Sambueza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rubens Sambueza şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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