Rubi Levkovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rubi Levkovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rubi Levkovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rubi Levkovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rubi Levkovich 31 Ağustos 1988 tarihinde Ramat Gan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da רובי לבקוביץ' (ung.: Lefkovits Robi) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rubi Levkovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Rubi Levkovich'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rubi Levkovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rubi Levkovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rubi Levkovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rubi Levkovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında B.S. Tel Aviv

1 Temmuz 2008 yılında Hapoel Bnei Lod

1 Ocak 2009 yılında Ramat haSharon

1 Temmuz 2009 yılında M. Petah Tikva

1 Ocak 2013 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2016 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2017 yılında H. Petah Tikva

29 Temmuz 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd

12 Ağustos 2020 yılında Hapoel Hadera

Rubi Levkovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rubi Levkovich şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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