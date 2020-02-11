Rubik küplerle portre yapan Burak'ın hedefi dünya rekoru

ANTALYA'da, heykel bölümü öğrencisi Burak Deveci (26), "pixel art" tekniğiyle çizdiği portleri rubik küplerle gerçeğe dönüştürüyor. Helikopter kazasında yaşamını yitiren basketbolcu Kobe Bryant'ın portresini yapan Deveci'nin hedefi ise 100 bin küp kullanarak yapacağı Atatürk portresiyle dünya rekoru kırmak.

Antalya'da oturan Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencisi Burak Deveci'nin, rubik küplerle yaptığı çalışmalar, beğeni görüyor. Deveci, lise yıllarındayken "pixel art" tekniğiyle çizimler yapmaya başladı. Üniversite yıllarında bu çizimlerini rubik küplerle birleştirmeye karar veren Deveci, küplerle portreler oluşturmaya başladı. Küp üzerindeki 6 renkten 5'ini kullanan Deveci, portrelerin çizimi ve küplerle oluşturulması için ortalama 24 saat harcıyor. Burak Deveci, 500 küp kullanarak bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk, Cem Yılmaz, Münir Özkul, Kobe Bryant gibi birçok kişinin portresini yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölüm tarihi olan 10 Kasım'da 1500 küple portresini yapan Deveci'nin hedefi ise 100 bin küple yine Atatürk portresi yaparak dünya rekoru kırmak.

'ÇİZİMLERİMİ, RUBİK KÜPLERLE BİRLEŞTİRDİM'

Küp üzerindeki 6 renkten 5'ini kullandığını söyleyen Deveci, "Uzun süredir pixel art üzerine çizimler yapıyordum. Bir süre sonra bu çizimlerimi rubik küplerle birleştirebileceğim aklıma geldi. Pixel art tekniğiyle çizdiğim portreleri rubik küplerle yapmaya başladım. Bugüne kadar küplerle Atatürk, Münir Özkul, Cem Yılmaz gibi birçok kişinin portresini yaptım. Portreleri ortalama 500 küp kullanarak yapıyorum. Ancak 10 Kasım'da 1500 küple bir Atatürk portresi yaptım" dedi.

'BİR PORTRE 7 SAAT SÜRÜYOR'

Portreleri görenlerin şaşırdığını belirten Deveci, "Küp sayısına göre harcadığım zaman değişiyor ancak ortalama bir portreyi tamamlamam 7 saatimi alıyor. Tasarımı, çizimi ve yapımı ortalama 24 saatimi alıyor. Yapımına başlamadan önce bütün küplerin nasıl gözüktüğünü bilmem gerekiyor. Küplerin üzerinde 6 renk var, ben 5 renk ile bu portreleri yapıyorum. Yaptığım işi görenler önce şaşırıyor, ancak olumlu tepkiler alıyorum. Şimdiki hedefim 100 bin küple dünya rekorunu kırmak. Bu rekorda da Atatürk ve Türkiye ile ilgili bir portre çalışması yapmak istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA