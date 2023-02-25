Rubin Hebeja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rubin Hebeja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rubin Hebeja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rubin Hebeja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rubin Hebeja 21 Haziran 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rubin Hebeja Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rubin Hebeja'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rubin Hebeja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rubin Hebeja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rubin Hebeja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rubin Hebeja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2020 yılında FK Apolonia

Rubin Hebeja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rubin Hebeja şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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