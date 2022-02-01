Ruble ne demek, TDK'ya göre Ruble kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ruble ne demek? Ruble TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ruble kelimesi. Peki ruble ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ruble nedir, ruble kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RUBLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ruble kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ruble kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre ruble kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyaz Rusya ve Rusya Federasyonu'nda kullanılan para birimi

