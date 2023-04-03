Ruca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ruca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.