Ruca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ruca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ruca 20 Mayıs 2002 tarihinde Espinho şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rui Pedro Pereira Morgado şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ruca Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lorenz Consulting yapmaktadır. Ruca, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ruca'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Ruca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ruca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave FC U19
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave A23
31 Ocak 2022 yılında Vitória Setúbal
30 Haziran 2022 yılında Rio Ave A23
Ruca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ruca şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.
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