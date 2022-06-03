Rüçhan ne demek, TDK'ya göre Rüçhan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rüçhan ne demek? Rüçhan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rüçhan kelimesi. Peki rüçhan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rüçhan nedir, rüçhan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RÜÇHAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rüçhan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rüçhan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre rüçhan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üstünlük

- Yeğlik

- Öncelikli



RÜÇHAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yugoslav ucuzluğu ile ödediği için nakliyat hususunda büyük bir rüçhan kazanmıştır.



RÜÇHAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- rüçhan hakkı

