Rücu ne demek, TDK'ya göre Rücu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rücu ne demek? Rücu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rücu kelimesi. Peki rücu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rücu nedir, rücu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RÜCU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rücu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rücu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre rücu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme

- Kayıtım



RÜCU KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- rücu etmek



RÜCU KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- rücu hakkı

