Rudik Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudik Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rudik Mkrtchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rudik Mkrtchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rudik Mkrtchyan 26 Ekim 1998 tarihinde Artik şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռուդիկ Մկրտչյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rudik Mkrtchyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rudik Mkrtchyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rudik Mkrtchyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rudik Mkrtchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rudik Mkrtchyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rudik Mkrtchyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rudik Mkrtchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Shirak II

1 Temmuz 2017 yılında Shirak Gyumri

6 Temmuz 2021 yılında Ararat Yerevan

Rudik Mkrtchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rudik Mkrtchyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Rudik Mkrtchyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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