Rudolf Turkaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudolf Turkaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rudolf Turkaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rudolf Turkaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rudolf Turkaj 3 Şubat 1995 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rudolf Turkaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rudolf Turkaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rudolf Turkaj'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rudolf Turkaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rudolf Turkaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rudolf Turkaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rudolf Turkaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2014 yılında Besëlidhja

24 Eylül 2016 yılında FC Shënkolli

4 Eylül 2017 yılında KF Iliria

1 Temmuz 2019 yılında KF Laçi

Rudolf Turkaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rudolf Turkaj şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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