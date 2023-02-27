Rudolfs Reingolcs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudolfs Reingolcs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rudolfs Reingolcs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rudolfs Reingolcs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rudolfs Reingolcs 1 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Rūdolfs Reingolcs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rudolfs Reingolcs Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rudolfs Reingolcs'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rudolfs Reingolcs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rudolfs Reingolcs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rudolfs Reingolcs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rudolfs Reingolcs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tukums

1 Ocak 2021 yılında Ternana U19

1 Ağustos 2021 yılında Tukums

Rudolfs Reingolcs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rudolfs Reingolcs şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Rudolfs Reingolcs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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