Rudolfs Zengis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudolfs Zengis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rudolfs Zengis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rudolfs Zengis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rudolfs Zengis 21 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Rūdolfs Zeņģis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rudolfs Zengis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Baltic Sports Agency yapmaktadır. Rudolfs Zengis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rudolfs Zengis'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rudolfs Zengis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rudolfs Zengis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rudolfs Zengis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rudolfs Zengis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2020 yılında Valmiera U19

1 Ocak 2021 yılında Valmiera

8 Mart 2022 yılında Metta

1 Ocak 2023 yılında Valmiera

Rudolfs Zengis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rudolfs Zengis şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rudolfs Zengis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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