Rudy Boulais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudy Boulais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rudy Boulais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rudy Boulais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rudy Boulais 19 Mayıs 2002 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rudy Boulais Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Football Consulting yapmaktadır. Rudy Boulais, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rudy Boulais'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rudy Boulais Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rudy Boulais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rudy Boulais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rudy Boulais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında VAFC U19

1 Temmuz 2021 yılında Quevilly B

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

Rudy Boulais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rudy Boulais şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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