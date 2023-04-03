Rudy Orea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudy Orea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rudy Orea kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rudy Orea ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.