Rudy Orea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudy Orea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rudy Orea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rudy Orea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rudy Orea 4 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rudy Orea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına - tarihinde katılmıştır. Rudy Orea'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rudy Orea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rudy Orea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rudy Orea şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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