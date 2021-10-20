Ruentgeniyum ne demek, TDK'ya göre Ruentgeniyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ruentgeniyum ne demek? Ruentgeniyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ruentgeniyum kelimesi. Peki ruentgeniyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ruentgeniyum nedir, ruentgeniyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RUENTGENİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ruentgeniyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ruentgeniyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ruentgeniyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 111, atom ağırlığı 272 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen yapay bir element (simgesi Rg)

