Rufat Abbasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rufat Abbasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rufat Abbasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rufat Abbasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rufat Abbasov 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rüfət Ceyhun oğlu Abbasov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rufat Abbasov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Rufat Abbasov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rufat Abbasov'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rufat Abbasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rufat Abbasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rufat Abbasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rufat Abbasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Neftchi 2 Baku

1 Temmuz 2022 yılında Neftçi Baku

Rufat Abbasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rufat Abbasov şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

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