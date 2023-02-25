Rufat Abdullazada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rufat Abdullazada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rufat Abdullazada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rufat Abdullazada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rufat Abdullazada 17 Ocak 2001 tarihinde Sumqayit şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rüfət Şahin oğlu Abdullazadə şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rufat Abdullazada Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rufat Abdullazada'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rufat Abdullazada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rufat Abdullazada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rufat Abdullazada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rufat Abdullazada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sumqayıt

Rufat Abdullazada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rufat Abdullazada şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rufat Abdullazada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sumqayit PFK (-2019)

Azerbaycan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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