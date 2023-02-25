Rufat Ahmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rufat Ahmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rufat Ahmadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rufat Ahmadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rufat Ahmadov 22 Eylül 2002 tarihinde Culfa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rüfət Pərviz oğlu Əhmədov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rufat Ahmadov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rufat Ahmadov'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rufat Ahmadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rufat Ahmadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rufat Ahmadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rufat Ahmadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Qabala

Rufat Ahmadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rufat Ahmadov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Rufat Ahmadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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