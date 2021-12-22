Ruhban Sınıfı ne demek, TDK'ya göre Ruhban Sınıfı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ruhban sınıfı ne demek? Ruhban sınıfı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ruhban sınıfı kelimesi. Peki ruhban sınıfı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ruhban sınıfı nedir, ruhban sınıfı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RUHBAN SINIFI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ruhban sınıfı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ruhban sınıfı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rahiplerin oluşturduğu dinsel sınıf

