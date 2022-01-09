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Ruhi Çenet'e ne oldu 2022? Ruhi Çenet öldü mü? Neden video paylaşmıyor? soruları yanıt buldu! "Kral geri döndü"

Sosyal medya platformlarında yer verdiği ilginç ve dikkat çekici paylaşımlarıyla bilinen Ruhi Çenet için, "Ruhi Çenet'e ne oldu 2022? Ruhi Çenet öldü mü? Neden video paylaşmıyor?" soru başlıkları merak ediliyordu. Takipçilerinin merakını gideren Çenet, derin bir "oh" çektirdi.

Ruhi Çenet'e ne oldu 2022? Ruhi Çenet öldü mü? Neden video paylaşmıyor? soruları yanıt buldu! "Kral geri döndü"

Uzun zamandır sosyal medya mecralarında yer alan, paylaşımlarıyla insanların dikkatini çeken ve birçok bilimsel konuya değinerek dünyayı keşfetmeye çalışan Ruhi Çenet, son zamanlarda aktif olmamasıyla gündeme geldi. Bununla birlikte, "Ruhi Çenet'e ne oldu 2022? Ruhi Çenet öldü mü? Neden video paylaşmıyor?" soru başlıkları da beraberinde geldi. Çenet'in sağlık durumunu merak edenleri yine Çenet rahatlattı.

Ruhi Çenet'e ne oldu 2022? Ruhi Çenet öldü mü? Neden video paylaşmıyor? soruları yanıt buldu! Kral geri döndü

"KRAL GERİ DÖNDÜ"

Son olarak Youtube'da Pakistan'ın Lahor şehrine gittiği görülen Çenet'in, uzun zamandır paylaşım yapmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Çenet için endişelenen takipçileri, ünlü fenomenin başına bir iş gelmesinden korktu. Arama motorlarında yer alan, "Ruhi Çenet öldü mü?" başlıklı sorulara, Çenet kendi hesabından yanıt verdi.

Ruhi Çenet'e ne oldu 2022? Ruhi Çenet öldü mü? Neden video paylaşmıyor? soruları yanıt buldu! Kral geri döndü

Yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabında çekimlerine dair bilgi paylaşan Çenet, takipçilerine derin bir "oh" çektirdi. Çenet paylaşımında, "Dünyanın en fakir ülkesi Burundi’deki belgeselimizin tüm çekimlerini bitirdik. Burundi'den ilk görüntüleri masaüstümden paylaşıyorum sizlerle. Halkın yalnızca %7’sinin elektriğe erişimi var." bilgisini verirken, takipçilerinden "Kral geri döndü" yanıtı geldi. 

Ruhi Çenet'e ne oldu 2022? Ruhi Çenet öldü mü? Neden video paylaşmıyor? soruları yanıt buldu! Kral geri döndü

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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