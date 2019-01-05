Ruhsar Pekcan, "2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşti"
IHAAW113401-EKO/04-01-2019 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 7
IHAAW113401-EKO/04-01-2019 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiştir" dedi. 04.01.2019 11:34:01 TSI NNNN
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