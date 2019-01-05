Ruhsar Pekcan, "2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşti" IHAAW113401-EKO/04-01-2019 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 7

A+ A-