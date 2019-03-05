Ruhsar Pekcan: "Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Şubat ayında ihracatımız %3,7 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Şubat ayında ihracatımız %3,7 artışla 14 milyar 312 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ithalatımız, %18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (GTS). Eskiden kullandığımız Özel Ticaret Sistemine göre de Şubat ayında ihracatımız %3,5 artışla 13 milyar 603 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. ÖTS'ye göre ithalatımız Şubat ayında %16,6 düşüşle 15 milyar 793 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."