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  3. Ruhsar Pekcan, Hatay’daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı.

Ruhsar Pekcan, Hatay’daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı.

IHAAW134319-GEN/05-03-2019 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı.

Ruhsar Pekcan, Hatay’daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı.

IHAAW134319-GEN/05-03-2019 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı. 05.03.2019 13:43:19 TSI NNNN


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