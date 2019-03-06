Ruhsar Pekcan, Hatay’daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı.
IHAAW134319-GEN/05-03-2019 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı.
IHAAW134319-GEN/05-03-2019 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı. 05.03.2019 13:43:19 TSI NNNN
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