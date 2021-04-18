Ruhsatsız kahvehaneye polis baskını! Kısıtlamayı delip, oyun için buluştular

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kısıtlama denetimleri devam ediyor. Ruhsatsız bir kahvehaneye yapılan baskında oyun oynayan şahıslara işlem yapıldı. Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir kahvehanede vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek oyun oynadığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen iş yerine yapılan baskında oyun oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından şahıslara korona virüs kararlarını ihlal ettikleri gerekçesi ile para cezası kesildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı