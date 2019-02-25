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  3. Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

BODRUM'da polis tarafından otomobilinde 2 ruhsatsız tabanca ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen M.Y., tutuklandı.

Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

BODRUM'da polis tarafından otomobilinde 2 ruhsatsız tabanca ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen M.Y., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'a M.Y.'nin ruhsatsız silah getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe girişinde önlem alan polis, dün M.Y. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan aramada, araçta ruhsatsız 2 tabanca ve 39 mermi bulunurken, şüphelinin üstünde 2 uyuşturucu hap ile 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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